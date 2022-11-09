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Петржела назвал ненормальным отстранение защитника «Зенита» Чистякова

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии для «СЭ» отреагировал на отстранение защитника сине-бело-голубых Дмитрия Чистякова от тренировок с командой.

«Ошибку может сделать любой игрок в любой команде. Когда я был в «Зените», игроки тоже совершали ошибки, но я никого не выгонял. Нормально ли это? Это просто ненормально. Так не делается», — сказал Петржела «СЭ».

5 ноября «Зенит» проиграл «Ахмату» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ и потерпел первое поражение в розыгрыше чемпионата России-2022/23. На следующий день, 6 ноября, генеральный директор клуба Александр Медведев объявил о том, что Чистяков выведен из основного состава команды.

Позднее «СЭ» стало известно, что «Зенит» не отстранял Чистякова от тренировок с командой.

Во вторник, 8 ноября Чистяков принимал участие в тренировке «Зенита».

Властимил Петржела
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
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 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
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 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
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 Факел 16 1 10 5 21-31 13
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 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
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 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
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 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 11
Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Квинси Промес

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Спартак

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Динамо

 5
И К Ж
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