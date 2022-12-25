Сычевой: «Если я не забил — сыграл плохо. Это меня мотивирует»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Сычевой высказался о своей результативности в первой части сезона РПЛ.

«Я верующий человек, считаю, что это все благодаря Всевышнему. У меня постоянно крутится в голове: «Я должен забить, я должен забить». Когда ты этого желаешь, у тебя получается.

Бывает доля везения, мастерство. У меня все в совокупности: я остаюсь после тренировок, дополнительно прокручиваю в голове. Если я не забил — сыграл плохо. Это меня мотивирует», — сказал Сычевой в интервью на YouTube-канале «Крыльев Советов».

В нынешнем сезоне Сычевой забил 14 голов в 15 матчах за «Оренбург» в Российской премьер-лиге.