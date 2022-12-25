Сычевой объяснил, почему будет выступать за «Крылья Советов» под другой фамилией

Новичок «Крыльев Советов» Владимир Сычевой рассказал, почему будет выступать за самарский клуб под фамилией «Писарский».

«У меня отчим — Писарский. Он меня с детства воспитывал. И я хочу, чтобы на моей спине была фамилия Писарский.

Сейчас хотел поменять документы, но не хватило времени. Но в ближайшее время это произойдет», — рассказал Сычевой в интервью пресс-службе самарской команды.

Форвард подписал контракт с командой на 3,5 года. Сумма трансфера не разглашается.

Ранее осенью Сычевой продлил контракт с «Оренбургом» до 31 декабря 2024 года. В нем была прописана сумма отступных за нападающего в размере 100 миллионов рублей.