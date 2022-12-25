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Дьяков: «Возвращение Бердыева — это плюс для всего российского футбола»

Мария Гусева
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Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

— Возвращение Бердыева — это плюс для всего российского футбола, — цитирует «РБ Спорт» Дьякова. — Давно его не было. Думаю, что это новый стимул для Бердыева. Всем будет интересно следить за «Сочи», в какой футбол они будут играть, — отметил Виталий Дьяков.

 — Можно ли сказать, что это последний шанс Бердыева в РПЛ? Если не получится, то все.

— Человек добивался таких успехов не с самыми именитыми командами. Два раза приводил «Рубин» к чемпионству, в которое мало кто верил. С «Ростовом» занимал 2-е место, выходил в Лигу чемпионов. Не думаю, что кто-то дает Бердыеву какие-то шансы. Это очень именитый человек. Добивался больших результатов. Скорее всего, он закончит тренерскую карьеру тогда, когда сам посчитает нужным, а не когда его кто-то будет списывать.

После 17 туров РПЛ «Сочи», набрав 25 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице.

Источник: РБ Спорт
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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