Владимир Рыков: «За три матча ничего не построишь. Надо подождать»
Защитник «Динамо» Владимир Рыков после поражения от «Локомотива» (1:2) в матче 6-го тура чемпионата России посетовал на то, что у соперника получилось реализовать свои моменты, а у его команды — нет.
— Игра была равная, обоюдоострая. «Локомотив» использовал свои моменты, а мы не смогли. Мне кажется, матч был интересным.
— К середине второго тайма футболисты «Динамо» подустали. Каковы физические кондиции?
— Не думаю, что устали, просто игра была как на качелях: то в одну сторону, то в другую. Все хотели победить. Футбол был открытым. Но физически чувствовали себя хорошо.
— Сегодня у «Динамо» вышло два дебютанта. Как они приживаются в коллективе?
— В коллективе у них все хорошо, а как на поле надо смотреть. Команда только строится. За три матча ничего не создашь. Надо немного подождать, и все у нас в игре наладится. Уже сейчас какие-то моменты вырисовываются.
— Кто виновен в эпизоде с пенальти?
— Чьей-то вины нет, просто Миранчук хорошо сыграл, прокинул мяч. А потом пенальти исполнил. Это чисто мастерство футболиста.
— Нервная обстановка в команде — пока только одна победа?
— Некоторые специалисты уже отправляют кого-то из команды. Но мы не обращаем внимание на это. Знающие люди понимают, что за неделю команда не построится. (Елена Григорьевская)
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