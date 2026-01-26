Кобелев — о Саусе в «Спартаке»: «Для меня этот переход остается спорным»

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о переходе полузащитника «Балтики» Владислава Сауся в «Спартак».

«Для меня это спорный переход. Однако считаю, что нужно дать время игроку — хотя бы пару матчей. После них можно будет делать выводы. Сейчас, честно, даже не понимаю на какую позицию его взяли. И вообще брал ли его тренер или руководитель — трансфер вызывает вопросы. Нужно понимать, что «Балтика» — команда тренерская. Там люди играли друг за друга. И будет трудно предсказать, как они будут играть в других клубах. Это вопрос индивидуальности. По сумме за трансфер, если руководство «Спартака» посчитало, что 350 миллионов рублей за игрока, который провел 17 матчей в лиге, — это нормально, то пожалуйста. Опять-таки нужно время», — сказал Кобелев «СЭ».

О трансфере 22-летнего Сауся было объявлено 26 января. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2030 года.

Саусь перешел в «Балтику» из «Шинника» летом 2024 года. В сезоне-2025/26 на счету игрока 19 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

(Максим Ваншейд)