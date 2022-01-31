«Чалов выбрал себе более легкую жизнь». Ветеран ЦСКА о переходе форварда в «Базель»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможный переход нападающего армейцев Федора Чалова в швейцарский «Базель».

«Это классно. «Базель» — очень приличная команда. Они идут на втором месте, иногда участвуют в Лиге чемпионов. В Англии же поняли, что Чалов — игрок не такого хорошего уровня. Он бы сдулся на там. В Швейцарии играют более нежно, бережно, дают принимать мяч. У нас же играют в оголтелый футбол. Даже хуже, чем быки на красную тряпку кидаются. Сталкиваются башками в середине поля. Просто противно смотреть! Но даже в Швейцарии Чалову не на чем играть! Скорости нет. Обводки тоже нет. Он зависимый игрок. На чем играть-то ему? Чалов выбрал себе более легкую жизнь, чем в нашем сумасшедшем футболе, где идет прессинг. Не могу назвать переход в «Базель» повышением. Вот если бы в Италию, Англию перешел...однако в топ-5 лиг его никто уже и не возьмет», — сказал Пономарев «СЭ».

После 19 туров чемпионата Швейцарии «Базель» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Цюриха» на семь баллов.

В нынешнем сезоне Чалов забил три мяча и отдал пять результативных передач в 18 матчах за армейцев.