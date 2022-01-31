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«Чалов выбрал себе более легкую жизнь». Ветеран ЦСКА о переходе форварда в «Базель»

Ветеран ЦСКА считает, что Чалов выбрал себе более легкую жизнь в «Базеле»
Микеле Антонов
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможный переход нападающего армейцев Федора Чалова в швейцарский «Базель».

«Это классно. «Базель» — очень приличная команда. Они идут на втором месте, иногда участвуют в Лиге чемпионов. В Англии же поняли, что Чалов — игрок не такого хорошего уровня. Он бы сдулся на там. В Швейцарии играют более нежно, бережно, дают принимать мяч. У нас же играют в оголтелый футбол. Даже хуже, чем быки на красную тряпку кидаются. Сталкиваются башками в середине поля. Просто противно смотреть! Но даже в Швейцарии Чалову не на чем играть! Скорости нет. Обводки тоже нет. Он зависимый игрок. На чем играть-то ему? Чалов выбрал себе более легкую жизнь, чем в нашем сумасшедшем футболе, где идет прессинг. Не могу назвать переход в «Базель» повышением. Вот если бы в Италию, Англию перешел...однако в топ-5 лиг его никто уже и не возьмет», — сказал Пономарев «СЭ».

После 19 туров чемпионата Швейцарии «Базель» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Цюриха» на семь баллов.

В нынешнем сезоне Чалов забил три мяча и отдал пять результативных передач в 18 матчах за армейцев.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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26%

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28%

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18%

1.42

X

12%

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Экваториальная Гвинея 1
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24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

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Федор Чалов
ФК Базель
ФК ЦСКА (Москва)
11
13
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ахмат – Уфа
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