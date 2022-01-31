Болельщики «Торпедо» выступили против оформления Fan ID и посещения матчей под его эгидой

Болельщики московского «Торпедо» выступили против введения Fan ID.

«Мы против Fan ID! В очередной раз мы наблюдаем, что вместо того, чтобы сделать Российский футбол более привлекательным для болельщиков, происходит абсолютно обратная ситуация. Футбол хотят лишить души, а именно фанатов.

Для нас абсолютно не приемлемо получение каких-то бумажек, чтобы прийти к себе домой — на стадион.

Мы приняли решение отказаться от посещения всех турниров, где будет применена система Fan ID. Это касается всех активных фанатов «Торпедо»! Если кто-то пожелает оформить Fan ID, то данный человек более не будет иметь ничего общего с фанатским движением «Торпедо». Все как один», — говорится в заявлении на странице фанатов в Instagram.

Ранее фанатские объединения «Зенита», «Динамо», «Ростова», «Спартака», «Крыльев Советов» и ряда других клубов РПЛ выступили с заявлением о бойкоте матчей из-за Fan ID, который будет введен с 1 июня 2022 года. Оформить его можно будет на портале «Госуслуги».

Паспорт болельщика (Fan ID) — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций 2017 года и ЧМ-2018.