В ЦСКА рассказали о ходе переговоров по трансферу Чалова в «Базель»

Глава селекции ЦСКА Андрей Мовсесян высказался по поводу новости о том, что форвард Федор Чалов перейдет в «Базель».

Ранее сообщалось, что клуб из Швейцарии арендует футболиста до конца сезона без права выкупа.

«Переговоры с «Базелем» по аренде Чалова идут. Они движутся в правильном направлении, все стороны понимают, чего хотят», — цитирует Мовсесяна «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Чалов забил три мяча и отдал пять результативных передач в 18 матчах за армейцев.

Контракт нападающего с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 8,5 миллиона евро.