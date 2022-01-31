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В ЦСКА рассказали о ходе переговоров по трансферу Чалова в «Базель»

Виктория Кравченко

Глава селекции ЦСКА Андрей Мовсесян высказался по поводу новости о том, что форвард Федор Чалов перейдет в «Базель».

Ранее сообщалось, что клуб из Швейцарии арендует футболиста до конца сезона без права выкупа.

«Переговоры с «Базелем» по аренде Чалова идут. Они движутся в правильном направлении, все стороны понимают, чего хотят», — цитирует Мовсесяна «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Чалов забил три мяча и отдал пять результативных передач в 18 матчах за армейцев.

Контракт нападающего с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 8,5 миллиона евро.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4593209-v-cska-rasskazali-o-hode-peregovorov-po-perehodu-chalova-v-bazel.html

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ФК Базель
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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