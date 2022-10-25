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По правилам ли Сычевой пробил пенальти Акинфееву? Мнение Габулова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Владимир Сычевой.
Фото ФК «Оренбург»

Бывший голкипер ЦСКА Владимир Габулов в интервью «СЭ» оценил, как форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой исполнил пенальти в ворота армейцев, которые защищал Игорь Акинфеев в матче 14-го тура чемпионата России. Встреча завершилась вничью — 2:2.

— Разберем первый гол Сычевого. Непростой эпизод. Считаю, защитники недоработали. Да, кто-то скажет, что мяч забивался из вратарской, но в чем заключалась сложность для Игоря Акинфеева? Подача последовала с короткого расстояния, практически с линии штрафной. А это уже ударная позиция, и голкипер в такой ситуации больше нацелен на удар.

В итоге защитники сыграли неудачно, и Сычевой пробивал фактически в упор. На выходе голкиперу сыграть было нереально.

Что касается пенальти Сычевого, то я неоднократно видел, как в других чемпионатах футболисты подпрыгивают перед ударом. Так как судьи пока разрешают такое исполнение 11-метровых, значит, форвард «Оренбурга» правила не нарушал.

Понравилось, как Игорь действовал на 66-й минуте. Прочитал передачу на игрока «Оренбурга» на угол штрафной. Смело вышел из ворот и в ногах успел выудить мяч у соперника. Нивелировал угрозу.

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24%

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21%

1.65
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Ф2(0)

17%

2.13

П1

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Владимир Габулов
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ФК Оренбург
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Владимир Сычевой
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2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
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 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
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