Бывший футболист и тренер «Зенита» объяснил крупную победу петербургского клуба над «Сочи»
Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов объяснил крупную победу петербургского клуба над «Сочи» (7:0) в матче 14-го тура РПЛ тактическими ошибками тренерского штаба южан.
«Тренерский штаб у «Сочи» молодой, он еще только учится работать. Гаранин и Точилин — перспективные специалисты, но в игре с «Зенитом» они допустили целый ряд тактических ошибок. В результате команда к матчу оказалась не готова. Все знают, что начало питерцы обычно проводят очень мощно. Сопернику надо выстоять, не пропустить быстрый гол. Для этого нужно закрыться, сыграть в оборонительный футбол. Постараться оставить без мяча бразильских легионеров «Зенита» — Вендела, Клаудиньо, Малкома, закрыть фланги. Вместо этого сочинцы вышли просто поиграть в футбол, как будто им противостоял равный соперник. В результате к 11-й минуте они пропустили два мяча, потом заработали удаление. После этого матч можно было завершать», — рассказал Стрепетов Betonmobile.ru.
Петербуржцы продолжают лидировать в РПЛ с отрывом в семь очков от ближайшего преследователя.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2