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Бывший футболист и тренер «Зенита» объяснил крупную победу петербургского клуба над «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов объяснил крупную победу петербургского клуба над «Сочи» (7:0) в матче 14-го тура РПЛ тактическими ошибками тренерского штаба южан.

«Тренерский штаб у «Сочи» молодой, он еще только учится работать. Гаранин и Точилин — перспективные специалисты, но в игре с «Зенитом» они допустили целый ряд тактических ошибок. В результате команда к матчу оказалась не готова. Все знают, что начало питерцы обычно проводят очень мощно. Сопернику надо выстоять, не пропустить быстрый гол. Для этого нужно закрыться, сыграть в оборонительный футбол. Постараться оставить без мяча бразильских легионеров «Зенита» — Вендела, Клаудиньо, Малкома, закрыть фланги. Вместо этого сочинцы вышли просто поиграть в футбол, как будто им противостоял равный соперник. В результате к 11-й минуте они пропустили два мяча, потом заработали удаление. После этого матч можно было завершать», — рассказал Стрепетов Betonmobile.ru.

Петербуржцы продолжают лидировать в РПЛ с отрывом в семь очков от ближайшего преследователя.

Источник: https://betonmobile.ru/strepetov-obyasnil-razgrom-sochi-ot-zenita-takticheskimi-oshibkami-trenerskogo-shtaba

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1.90

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24%

2.65

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1.65
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Барселона
Бавария

П2

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17%

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П1

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ФК Зенит
ФК Сочи
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
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Ахмат – Ростов
 - : -
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Локомотив – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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