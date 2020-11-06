Владимир Федотов: «Смотрел ВАР. Соперник наступает на ногу нашему игроку, поджимает ноги и валится»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итог матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).
«Практически ничего не дали создать сопернику, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Но эта нелепость... Я смотрел ВАР: соперник наступает на ногу нашему игроку, поджимает ноги и валится. Если мы по телевизору можем разобраться... Но это уже другой разговор. Винить можем только себя.
В атаке создавали моменты, но не доигрывали. Нерешительность в наших действиях и привела к такому результату».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.