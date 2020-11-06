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Владимир Федотов: «Смотрел ВАР. Соперник наступает на ногу нашему игроку, поджимает ноги и валится»

21:18
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итог матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).

«Практически ничего не дали создать сопернику, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Но эта нелепость... Я смотрел ВАР: соперник наступает на ногу нашему игроку, поджимает ноги и валится. Если мы по телевизору можем разобраться... Но это уже другой разговор. Винить можем только себя.

В атаке создавали моменты, но не доигрывали. Нерешительность в наших действиях и привела к такому результату».

Сочи — Уфа

 

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