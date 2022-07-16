Владимир Федотов: «Штрафую себя за недостойное поведение»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов получил желтую карточку в матче 1-го тура РПЛ против «Урала» (2:0).
«Две желтые карточки тренерскому штабу? Штрафую себя за недостойное поведение. Сейчас нельзя выражать эмоции, это карается карточками. Видимо, эмоциями мы и оскорбили арбитра. Но действительно нужно быть сдержанными.
Fan ID? Мы уже и копья сломали в том отношении, что наших болельщиков нет на стадионе. Видимо, стоит более взвешенно подходить к этому. И так все просматривается, нужны какие-нибудь дополнительные нововведения. В том же хоккее нет Fan ID, а здесь есть. Не припомню в последнее время непотребных случаев на футбольных стадионах. Думаю, нам не хватало сегодня этой энергетики. Мы играем для наших болельщиков. Нужно сесть за стол переговоров и смягчить эти действия», — заявил тренер.
В следующем туре ЦСКА 23 июля примет «Сочи», а «Урал» в тот же день на выезде сыграет с «Оренбургом».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
4
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
|
Резиуан Мирзов
Химки
|1
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|1
|П
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Урал
|1
|0
|1
|
|
Бактиер Зайнутдинов
ЦСКА
|1
|0
|1