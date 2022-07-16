Владимир Федотов: «Штрафую себя за недостойное поведение»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов получил желтую карточку в матче 1-го тура РПЛ против «Урала» (2:0).

«Две желтые карточки тренерскому штабу? Штрафую себя за недостойное поведение. Сейчас нельзя выражать эмоции, это карается карточками. Видимо, эмоциями мы и оскорбили арбитра. Но действительно нужно быть сдержанными.

Fan ID? Мы уже и копья сломали в том отношении, что наших болельщиков нет на стадионе. Видимо, стоит более взвешенно подходить к этому. И так все просматривается, нужны какие-нибудь дополнительные нововведения. В том же хоккее нет Fan ID, а здесь есть. Не припомню в последнее время непотребных случаев на футбольных стадионах. Думаю, нам не хватало сегодня этой энергетики. Мы играем для наших болельщиков. Нужно сесть за стол переговоров и смягчить эти действия», — заявил тренер.

В следующем туре ЦСКА 23 июля примет «Сочи», а «Урал» в тот же день на выезде сыграет с «Оренбургом».