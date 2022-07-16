Чалов оветил на вопрос о проблемах ЦСКА с реализацией

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Нападающий ЦСКА Федор Чалов ответил на вопрос о проблемах команды с реализацией.

«Проблемы с реализацией? В следующей игре забьем», — сказал Чалов.

В следующем туре ЦСКА 23 июля примет «Сочи».