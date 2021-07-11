Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Владимир Федотов рассказал о состоянии пропустившего год Ивелина Попова

20:25
Теги:

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после матча товарищеского турнира против «Спартака» (0:4) рассказал о состоянии полузащитника Ивелина Попова.

«Ивелин год без игровой практики, — сказал Федотов. — Был отрезок, когда он выглядел неплохо. Естественно, чудес не бывает. Нужно много трудиться для того, чтобы мы увидели прежнего Ивелина. Физиологию не исправишь. Нужно время. Мы плавно подводим его к прежним кондициям.

Ангбан? Он приехал полторы недели назад и находится в стадии подготовки. Человек был в отпуске. Вышел уверенно, хорошо работал с мячом, разворачивал атаки. Работы в поиске физических кондиций много".

Попов в этой игре вышел на замену в начале второго тайма. Он не выходил на поле почти год. Последний матч он провел 25 августа 2020 августа против «Тамбова».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 41783
Все опросы
Чего вы ждете от «Спартака» с Руем Виторией?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Италия — Англия, финал Евро-2020: где смотреть трансляцию и время начала матча
Открывший дверь рейса Москва — Анталья оказался преподавателем консерватории
Петербуржец вышел из ресторана на улицу и мгновенно умер
От чего умер отец звезды Уральских пельменей Мясникова
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы