Владимир Федотов рассказал о состоянии пропустившего год Ивелина Попова

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после матча товарищеского турнира против «Спартака» (0:4) рассказал о состоянии полузащитника Ивелина Попова.

«Ивелин год без игровой практики, — сказал Федотов. — Был отрезок, когда он выглядел неплохо. Естественно, чудес не бывает. Нужно много трудиться для того, чтобы мы увидели прежнего Ивелина. Физиологию не исправишь. Нужно время. Мы плавно подводим его к прежним кондициям.

Ангбан? Он приехал полторы недели назад и находится в стадии подготовки. Человек был в отпуске. Вышел уверенно, хорошо работал с мячом, разворачивал атаки. Работы в поиске физических кондиций много".

Попов в этой игре вышел на замену в начале второго тайма. Он не выходил на поле почти год. Последний матч он провел 25 августа 2020 августа против «Тамбова».