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Бакаев прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Сочи»

20:19
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Лучший игрок матча товарищеского турнира Кубок Матч-Премьер «Спартак» — «Сочи» (4:0) Зелимхан Бакаев прокомментировал победу красно-белых.

«Самое главное — не пропустили, мы должны переносить это в официальные игры. Нужно продолжать в том же духе, так же играть в атаке, комбинировать, контратаковать, применять быстрый прессинг. Нужно не останавливаться. Впереди еще две игры, нужно продвигаться шаг за шагом, чтобы хорошо подготовиться к сезону.

Звание лучшего игрока для меня — обычно, я всегда в себе уверен. Ничего тяжелого не было, просто ждал момента, когда смогу показывать свою игру. Сегодня меня поставили на фланг, на место, где я 15 лет играл. Мне там кофмортно. Так что я никуда не уходил, всегда в себя верил. Дальше буду это только подтверждать», — сказал в эфире «Матч Премьер» Бакаев.

Следующий матч «Спартак» проведет 14 июля против «Рубина».

Спартак — Сочи

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Иван Торопцев все материалы автора

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