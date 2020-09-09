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Владимир Федотов: «Паузу между чемпионатами большая часть коллектива провела в изоляции»

12:37
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов оценил форму команды.

— Паузу между чемпионатами большая часть коллектива провела в изоляции. Набирать мы начали уже от игры к игре, — приводит слова Федотова пресс-служба «Сочи». — Все команды в разном состоянии, у всех была скомканная подготовка. Те же «Химки» и «Ротор» были в хорошей форме,

После шести туров сочинцы набрали 12 очков и занимают третьем место в турнирной таблице.

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