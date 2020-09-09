Владимир Федотов: «Паузу между чемпионатами большая часть коллектива провела в изоляции»
12:37
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов оценил форму команды.
— Паузу между чемпионатами большая часть коллектива провела в изоляции. Набирать мы начали уже от игры к игре, — приводит слова Федотова пресс-служба «Сочи». — Все команды в разном состоянии, у всех была скомканная подготовка. Те же «Химки» и «Ротор» были в хорошей форме,
После шести туров сочинцы набрали 12 очков и занимают третьем место в турнирной таблице.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи