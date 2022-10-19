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Федотов отреагировал на слова Ротенберга: «Никуда с радаров я не пропадал, постоянно был на связи»

Федотов отреагировал на слова владельца «Сочи» Ротенберга
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью обозревателю «СЭ» отреагировал на реплику владельца «Сочи» Бориса Ротенберга, недавно сказавшего, что после окончания прошлого сезона Федотов «молчал до последнего, потом перестал выходить на связь».

— Борис Ротенберг недавно сказал о вашем уходе из «Сочи»: «Молчал до последнего, потом перестал выходить на связь». Это правда? Не было ли желания сразу расставить точки над i?

— Никуда с радаров я не пропадал, был постоянно на связи. Мало того, сам ему набирал.

— Он брал трубку?

— А этот вопрос пусть останется без ответа.

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— За «Сочи» наблюдаете, относитесь по-особому?

— Когда поработал и чего-то достиг с командой, кусочек сердца всегда остается с ней. Этого не отнять. И по времени это был достаточно серьезный срок. Время сглаживает любые отрицательные моменты. Главное — мы работали там в коллективе и у нас были прекрасные отношения. Мы выиграли серебряные медали, и это никуда не девается.

— А за «Оренбург» приятно?

Конечно, приятно. Команда есть, руководство сохраняет традиции, которые закладывались очень давно. Эта преемственность поколений в футболе очень важна. Были сложные ситуации, в любой момент мы могли потерять самобытную команду. Огромная благодарность всем тем организаторам и руководителям, которые сохраняют эти традиции. Плюс к тому в Оренбурге сделали стадион и вернули команду в РПЛ. Это хороший пример для подражания.

Федотов покинул «Сочи» в июне 2022 года и возглавил ЦСКА. Специалист работал в сочинском клубе с января 2020 года.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Ротенберг-старший
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

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Сочи

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