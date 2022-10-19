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Сегодня, 20:40

Абаскаль отказался комментировать стычку с Федотовым в дерби

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отказался комментировать стычку с тренером ЦСКА (2:2) Владимиром Федотовым в матче 13-го тура РПЛ.

— Многие критикуют Миху Мевлю. Сегодня он допустил ошибку. Что можете сказать по игроку?

— Для Михи это был очень сложный матч с точки энергозатратности, потому что соперник постоянно выполнял забросы, были постоянные единоборства. Мы прекрасно знаем, что футболисты «Факела» практически всегда выигрывают единоборства. Это всегда непросто — входить в игру по ходу матча. Рад, что Мевля помог нам добиться сегодня победы.

— Что в перерыве происходило с тренером ЦСКА Федотовым?

— Позвольте мне не говорить о дне вчерашнем, а говорить о дне сегодняшнем.

Ранее «СЭ» сообщил, что главный тренер «Спартака» в четверг, 20 октября, посетит заседание КДК РФС, на которое он был вызван по итогам конфликта с Федотовым.

После матча Федотов нелестно высказался о поведении Абаскаля перед перерывом: «Что-то рядом прыгало, да, не знаю. Я его не понял». Позже российский специалист заявил в интервью «СЭ», что сказал эти слова не об Абаскале.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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И В Н П +/- О
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
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Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
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Квинси Промес

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Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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