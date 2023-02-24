Петржела считает, что Малком и Клаудиньо решили получить гражданство РФ из-за денег

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» предоставление российского гражданства Малкому и Клаудиньо.

«Мотивацией для Малкома и Клаудиньо в вопросе получения российского гражданства были деньги, что же еще? Я надеюсь, что они не пожалеют об этом», — сказал Петржела «СЭ».

24 февраля Путин подписал указ о предоставлении гражданства России двум бразильским футболистам.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года, за это время провел 98 официальных матчей во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал 27 голевых передач.

Трансфер Клаудиньо из «Брагантино» произошел в августе 2021-го, на его счету 13 голов и 16 результативных пасов в 50 встречах в составе питерцев.