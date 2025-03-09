Быстров — о победе «Зенита»: «Факел» вышел не в футбол играть, а по ногам бить!»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в интервью «СЭ» оценил победу питерцев над «Факелом» (2:0) в 20-м туре РПЛ.

— В целом как вам игра «Зенита»? Можно ли говорить о победе на классе?

— Слушайте, «Факел» вышел не в футбол играть, а бить соперника по ногам. Но одно дело, когда ты играешь на вязком и тяжелом поле, там такая стратегия прокатывает. А другое дело — искусственное, ровное покрытие, на котором техничные исполнители рано или поздно свой класс покажут. Вот в такой ситуации у Воронежа просто нет шансов против «Зенита»! На всех позициях питерцы в два раза сильнее. Максимум, на что способен «Факел», это только побиться. Вот и все. В целом хозяева это и продемонстрировали. Но счет — на табло.

— Какое впечатление произвел на вас Луис Энрике?

— Видно, что качественный футболист. Но он включался вчера процентов на 50. Понимал, что впереди важнейший матч против «Спартака». Экономил силы. Мне показалось, что почти все футболисты «Зенита» действовали с приличным запасом.

«Зенит» набрал 43 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая «Краснодару» (43) по дополнительным показателям. «Факел» с 14 баллами располагается на предпоследней, 15-й позиции.