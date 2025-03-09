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Быстров — об удалении Вендела: «Зенит» правильно поступил, не продав его зимой»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров в интервью «СЭ» прокомментировал поведение полузащитника команды Вендела в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0). Бразилец был удален с поля за неприличный жест трибунам и теперь пропустит игру 21-го тура со «Спартаком».

— Что натворил Вендел? Как можно было так подставиться при счете 2:0?

— Видимо, когда в голове сидит мысль, что летом ты уйдешь из команды, это расхолаживает... Не смог Вендел совладать с собой, не смог. Это бред какой-то! Невозможно было такое себе представить до игры, невозможно...

— Как теперь играть со «Спартаком»?

— Ну как... Выходить и играть. Скамейка есть. Другое дело, Вендел — лидер. Может вести игру. Не знаю... Зато Барриос выйдет с первых минут. Видите, как бывает. Барриос висел на карточках, его оставили вчера в запасе. Боялись потерять колумбийца, а потеряли Вендела. Бред, конечно... Для чего нужен был этот жест?! Просто непонятно, немыслимо...

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Вендел.«Бред какой-то! Зачем этот жест?!» Быстров — об удалении Вендела, Соболеве и шансах «Зенита» со «Спартаком»

— Так, может быть, «Зениту» следовало продать Вендела зимой? Не считаете, что бразилец просто показывает: он не горит желанием тут оставаться?

— Что касается Вендела, вполне возможно... Мне сложно судить о его мотивах. А вот руководство клуба поступило верно.

— Почему?

— Вендел — лидер команды. «Зенит» его сохранил, так как борется за чемпионство. Тут все логично.

— Теперь Вендела крупно оштрафуют?

— Не думаю, что крупно. Он может обидеться, тогда будет еще хуже... Но, конечно, какие-то санкции к нему, скорее всего, применят.

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Владимир Быстров
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
РПЛ
ФК Зенит
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1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
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