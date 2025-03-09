Быстров — об удалении Вендела: «Зенит» правильно поступил, не продав его зимой»

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров в интервью «СЭ» прокомментировал поведение полузащитника команды Вендела в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0). Бразилец был удален с поля за неприличный жест трибунам и теперь пропустит игру 21-го тура со «Спартаком».

— Что натворил Вендел? Как можно было так подставиться при счете 2:0?

— Видимо, когда в голове сидит мысль, что летом ты уйдешь из команды, это расхолаживает... Не смог Вендел совладать с собой, не смог. Это бред какой-то! Невозможно было такое себе представить до игры, невозможно...

— Как теперь играть со «Спартаком»?

— Ну как... Выходить и играть. Скамейка есть. Другое дело, Вендел — лидер. Может вести игру. Не знаю... Зато Барриос выйдет с первых минут. Видите, как бывает. Барриос висел на карточках, его оставили вчера в запасе. Боялись потерять колумбийца, а потеряли Вендела. Бред, конечно... Для чего нужен был этот жест?! Просто непонятно, немыслимо...

— Так, может быть, «Зениту» следовало продать Вендела зимой? Не считаете, что бразилец просто показывает: он не горит желанием тут оставаться?

— Что касается Вендела, вполне возможно... Мне сложно судить о его мотивах. А вот руководство клуба поступило верно.

— Почему?

— Вендел — лидер команды. «Зенит» его сохранил, так как борется за чемпионство. Тут все логично.

— Теперь Вендела крупно оштрафуют?