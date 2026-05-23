Владелец «Акрона» Морозов заявил, что уход Дзюбы не стал неожиданностью

Владелец «Акрона» Павел Морозов рассказал, что его не удивило заявление нападающего Артема Дзюба.

После ответной игры VK Видео переходного матча с «Ротором» (0:1) форвард сообщил, что покинет команду.

«Он покидает команду, — цитирует ТАСС Морозова. — Это не было неожиданностью, мы изначально об этом договаривались и понимали, что это будет его последний сезон за «Акрон». Клубу нужно идти вперед, большое спасибо Артему за проведенные два года».

Форвард выступает за «Акрон» с 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до лета 2026-го. Ранее он играл за «Локомотив», «Адану Демирспор», тульский «Арсенал», «Зенит», «Ростов», «Томь» и «Спартак». Вместе с сине-бело-голубыми Дзюба четыре раза становился чемпионом России. Также он трижды выигрывал Кубок России и четыре раза — Суперкубок страны.

37-летний Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, чемпионатов России и сборной страны.

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