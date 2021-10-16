Витория: «Может быть, были ошибки, но я верю в Максименко»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:2) отметил, что несмотря на ошибки, верит во вратаря красно-белых Александра Максименко. По словам португальского специалиста, он — хороший голкипер.

— Что происходит с Максименко? Он опять допустил ошибку в важном матче. Кажется, он потерял уверенность в себе.

— Может быть, были ошибки, но я в него верю. Это молодой вратарь, у него огромный потенциал. Да, у всех игроков бывают какие-то помарки в игре. Все можно подкорректировать. Могу сказать только, что Максименко — хороший игрок.

— «Спартак» забивает мало в этом чемпионате. Как исправить ситуацию?

— Я доверяю нашим нападающим. Но не забывайте, что у нас нет важных игроков — Понсе, Промес, Мелкадзе. Есть только один рецепт — продолжать работать.