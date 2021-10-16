Бакаев: «Сказал Мозесу, что он тоже не Марадона, чтобы мне что-то рассказывать»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, как отреагировал на критику со стороны одноклубника Виктора Мозеса в перерыве матча группового турнира Лиги Европы против «Наполи» (3:2).

— Какая атмосфера была в раздевалке?

— Ребята спокойные. Нормальные. Готовимся к Лиге Европы.

— Как вы в целом настроены на еврокубок?

— Теперь надо меньше говорить и готовиться к «Лестеру», потому что это очень непростая команда. Ну «Манчестер Юнайтед» обыграть, такую команду... Будет тяжело.

— Мозес говорил тебе, что ты не Марадона...

— А я ему ответил, что он тоже не Марадона, чтобы мне что-то рассказывать. Как-то так.

— Это повлияло на тебя?

— Я не предал этому значения. Я не буду менять свой стиль. Лучшее, что я умею — обыгрывать. Этим и буду пользоваться.

— Если бы он не сказал тебе, то сегодня ты пропустил бы мяч?

— Да, конечно. В любом случае пропустил бы. Если я вижу своего партнера — всегда отдаю. Если не отдал — не увидел. Я не жадный футболист.

— Что с твоим контрактом?

— Ничего. Еще время есть. Я не знаю. Насчет этого вообще не думаю. Эти занимаются агенты, а я сосредоточен на футболе. Тем более, что сейчас очень важный период для клуба, для меня и для сборной России.

15 октября вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал, что в перерыве игры с «Наполи» Мозес сказал Бакаеву: «Ты не Марадона, играй в пас».