Бакаев: «Сказал Мозесу, что он тоже не Марадона, чтобы мне что-то рассказывать»
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, как отреагировал на критику со стороны одноклубника Виктора Мозеса в перерыве матча группового турнира Лиги Европы против «Наполи» (3:2).
— Какая атмосфера была в раздевалке?
— Ребята спокойные. Нормальные. Готовимся к Лиге Европы.
— Как вы в целом настроены на еврокубок?
— Теперь надо меньше говорить и готовиться к «Лестеру», потому что это очень непростая команда. Ну «Манчестер Юнайтед» обыграть, такую команду... Будет тяжело.
— Мозес говорил тебе, что ты не Марадона...
— А я ему ответил, что он тоже не Марадона, чтобы мне что-то рассказывать. Как-то так.
— Это повлияло на тебя?
— Я не предал этому значения. Я не буду менять свой стиль. Лучшее, что я умею — обыгрывать. Этим и буду пользоваться.
— Если бы он не сказал тебе, то сегодня ты пропустил бы мяч?
— Да, конечно. В любом случае пропустил бы. Если я вижу своего партнера — всегда отдаю. Если не отдал — не увидел. Я не жадный футболист.
— Что с твоим контрактом?
— Ничего. Еще время есть. Я не знаю. Насчет этого вообще не думаю. Эти занимаются агенты, а я сосредоточен на футболе. Тем более, что сейчас очень важный период для клуба, для меня и для сборной России.
15 октября вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал, что в перерыве игры с «Наполи» Мозес сказал Бакаеву: «Ты не Марадона, играй в пас».
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