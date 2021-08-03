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Витория рассказал о своих взаимоотношениях с тренером «Бенфики» Жезушем

16:23
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался по поводу своего старого конфликта с главным тренером «Бенфики» Жорже Жезушем.

— Завтра будет не только противостояние двух команд, но и противостояние тренеров, учитывая ваши непростые отношения с Жорже Жезушем. Что думаете по этому поводу?

— Это противостояние двух коллективов, а не личностей, — сказал Виторяи на предматчевой пресс-конференции. — Клубы похожи с точки зрения значимости в своих странах, даже цвета одинаковые, Я знаю, что вам нарвится эта старая история, вы любите к ней возвращаться. Но я уже не хочу этот вопрос муссировать. Наши отношения не поменялись, ничего нового в этом плане вы не услышите.

Матч «Спартак» — «Бенфика» пройдет в Москве в среду, 4 августа. Начало — в 20.00 (мск).

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Олег Кошелев все материалы автора

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