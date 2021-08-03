Крыховяк: «В руководстве «Локомотива» повели себя не как мужчины»
Новичок «Краснодара» Гжегож Крыховяк рассказал в Facebook о деталях перехода из «Локомотива». Футболист ответил на вопросы подписчиков.
2 августа «быки» объявили о трансфере 31-летнего польского футболиста из московского клуба. Контракт с хавбеком подписан до конца июня 2024 года.
«Что касается самого решения, то отыгрываться на клубе не нужно. Просто изменилась стратегия, таков футбол. Тот факт, что новые люди в руководстве повели себя не как мужчины, характеризует их, а не меня.
Я мог бы остаться в «Локомотиве» еще на один год, но «Краснодар» предложил, на мой взгляд, лучший проект и обезопасил меня трехлетним контрактом. Я не хотел 12 месяцев думать о том, а что будет со мной, если вдруг я получу травму», — написал Крыховяк.
В составе железнодорожников Крыховяк выступал с августа 2018 года и провел за команду 109 матчей, забив 23 гола. Вместе с «Локомотивом» он дважды выигрывал Кубок России (2018/19, 2020/21), Суперкубок (2019), два раза становился серебряным (2018/19 и 2019/20) и один раз — бронзовым (2020/21) призером страны.
Дополнительная информация:
https://www.facebook.com/GrzegorzKrychowiakOfficial/posts/380272166790734?comment_id=380290183455599&reply_comment_id=380300600121224
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