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Валерий Баринов: «Они хотят сделать из «Локо» вторую «Казанку» и продавать из этого инкубатора цыплят»

17:24
Валерий Баринов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Баринов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном переходе Наира Тикнизяна из ЦСКА.

«Это новая политика руководства «Локомотива». Они скупают молодых футболистов и хотят сделать из них звезд. Тикнизян молодой перспективный защитник, но я с недоверием отношусь к тому, что они делают. Руководство хочет сплавить клуб. Сначала поставили Кикнадзе, он убрал Семина. Только болельщикам и Семину нужен «Локомотив», руководство на него плевать хотело. Они хотят сделать из «Локомотива» вторую «Казанку» и продавать из этого инкубатора цыплят. Я не могу болеть за команду, в которой игрок будет задерживаться на 1-2 сезона. А основная цель клуба — заработать деньги на продаже игроков», — сказал Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

По данным обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера, «Локомотив» заплатит за защитника ЦСКА Наира Тикнизяна 2,5 миллиона евро. Сделка между московскими клубами должна быть завершена в ближайшее время.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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