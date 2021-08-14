Витория объяснил, почему Умяров остался в запасе на матч с «Уралом»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, почему полузащитник Наиль Умяров остался в запасе на матч 4-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом».

«Умяров хорошо сыграл в прошлых матчах, но сегодня мы сыграли в три центральных защитника. Поэтому в центре поля мы сделали ставку на игроков, которые могут создавать переходы из обороны в атаку и из атаки в оборону.

Умяров может придать солидности игре в обороне. Задача в этом плане сегодня была выполнена. У каждой игры есть своя история. Сегодня ставка в нападении была сделана на скорость. И пока еще ребята были свежие, то было много опасных моментов. Всем игрокам, которые выходят на поле, я доверяю. Сегодня основной целью было одержать победу", — сказал Витория.

«Спартак» победил «Урал» со счетом 1:0. Единственный гол на 27-й минуте забил Роман Зобнин.

(Евгений Черепанов)