Витория объяснил, почему Умяров остался в запасе на матч с «Уралом»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, почему полузащитник Наиль Умяров остался в запасе на матч 4-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом».
«Умяров хорошо сыграл в прошлых матчах, но сегодня мы сыграли в три центральных защитника. Поэтому в центре поля мы сделали ставку на игроков, которые могут создавать переходы из обороны в атаку и из атаки в оборону.
Умяров может придать солидности игре в обороне. Задача в этом плане сегодня была выполнена. У каждой игры есть своя история. Сегодня ставка в нападении была сделана на скорость. И пока еще ребята были свежие, то было много опасных моментов. Всем игрокам, которые выходят на поле, я доверяю. Сегодня основной целью было одержать победу", — сказал Витория.
«Спартак» победил «Урал» со счетом 1:0. Единственный гол на 27-й минуте забил Роман Зобнин.
(Евгений Черепанов)
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