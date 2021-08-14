Бакаев: «Самое главное, что сегодня есть победа, остальное неважно»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0) отметил важность результата.

— Минимальная победа устраивает вас?

— Главное на сегодня было выиграть, потому что давно не выигрывали. В любом случае — это немножко давило. Надеюсь, что после этой победы будем еще увереннее играть, что это придаст нам уверенности, потому что было тяжело. Самое главное, что сегодня есть победа, остальное неважно. Игра забудется, главное — результат, а игра придет, я надеюсь.

— Нервозная обстановка в клубе была связана с результатами или с последними событиями около команды?

— С результатами в основном. У нас в команде все нормально, мы сплоченные, мы все вместе. Из-за результата немножко нервничали, но мы тоже люди. Сегодня выиграли и, я надеюсь, у нас все пойдет по возрастающей.