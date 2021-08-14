Бакаев: «Самое главное, что сегодня есть победа, остальное неважно»
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0) отметил важность результата.
— Минимальная победа устраивает вас?
— Главное на сегодня было выиграть, потому что давно не выигрывали. В любом случае — это немножко давило. Надеюсь, что после этой победы будем еще увереннее играть, что это придаст нам уверенности, потому что было тяжело. Самое главное, что сегодня есть победа, остальное неважно. Игра забудется, главное — результат, а игра придет, я надеюсь.
— Нервозная обстановка в клубе была связана с результатами или с последними событиями около команды?
— С результатами в основном. У нас в команде все нормально, мы сплоченные, мы все вместе. Из-за результата немножко нервничали, но мы тоже люди. Сегодня выиграли и, я надеюсь, у нас все пойдет по возрастающей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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