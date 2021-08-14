Зелимхан Бакаев: «Надо играть намного лучше. Дай Бог, будет еще лучше»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поблагодарил болельщиков за поддержку после завершения матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0).

— Слышали, что кричали вам болельщики с трибун? Обращали на это внимание?

— Я был сфокусирован на игре. Но в любом случае болельщикам спасибо.

— Довольны своей игрой?

— Надо играть намного лучше. Дай Бог, будет еще лучше.

— Вы подошли после матча все вместе к трибуне, это была какая-то спланированная история?

— Мы же всегда подходим после игр.

— Болельщики как раз жаловались, что после матча не все подошли. Кто-то ушел в раздевалку, к примеру, Рассказов, Аиртон и Зобнин.

— Честно, я этого не видел. Мы всегда к болельщикам подходим — проигрываем или выигрываем.