Зелимхан Бакаев: «Надо играть намного лучше. Дай Бог, будет еще лучше»
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поблагодарил болельщиков за поддержку после завершения матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0).
— Слышали, что кричали вам болельщики с трибун? Обращали на это внимание?
— Я был сфокусирован на игре. Но в любом случае болельщикам спасибо.
— Довольны своей игрой?
— Надо играть намного лучше. Дай Бог, будет еще лучше.
— Вы подошли после матча все вместе к трибуне, это была какая-то спланированная история?
— Мы же всегда подходим после игр.
— Болельщики как раз жаловались, что после матча не все подошли. Кто-то ушел в раздевалку, к примеру, Рассказов, Аиртон и Зобнин.
— Честно, я этого не видел. Мы всегда к болельщикам подходим — проигрываем или выигрываем.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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