Вилков ответил на вопрос о возможном пенальти в ворота «Ахмата» в матче со «Спартаком»

Бывший арбитр Михаил Вилков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможный пенальти на 77-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» (1:1).

Арбитр Владислав Безбородов не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля, несмотря на контакт мяча с правой рукой защитника грозненской команды.

«Был ли пенальти в ворота «Ахмата»? Нет! Нужно было дальше играть», — сказал Вилков «СЭ».

«Ахмат» — «Спартак»: был контакт мяча с рукой, почему арбитр не назначил пенальти?