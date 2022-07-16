Вилков ответил на вопрос о возможном пенальти в ворота «Ахмата» в матче со «Спартаком»
Бывший арбитр Михаил Вилков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможный пенальти на 77-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» (1:1).
Арбитр Владислав Безбородов не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля, несмотря на контакт мяча с правой рукой защитника грозненской команды.
«Был ли пенальти в ворота «Ахмата»? Нет! Нужно было дальше играть», — сказал Вилков «СЭ».
«Ахмат» — «Спартак»: был контакт мяча с рукой, почему арбитр не назначил пенальти?
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|
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|
3
|Зенит
|1
|0
|1
|0
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|1
|
4
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
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|0
|0
|0
|0
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|0
|
8
|Факел
|0
|0
|0
|0
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|0
|
9
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
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|0
|
12
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
16
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|1
|0
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|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 4
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|1 : 1
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
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|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Урал
|1
|0
|1
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