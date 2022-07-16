Рыбус извинился перед партнерами по «Спартаку» за удаление в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал удаление защитника Мацея Рыбуса в матче 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

— «Спартак» берет опытного игрока Рыбуса. За одну минуту человек заслуживает просто трех карточек. Как вы считаете, такой опытный игрок имеет на это право? Если бы было возможно, вы бы его оштрафовали?

— Что касается штрафов, это внутренние дела клуба. Какие решения мы примем, это внутренние моменты. По самому моменту: Рыбус— действительно опытный игрок. Он с первых дней показывал себя как большой профессионал, у него было большое желание. Сегодня произошел этот эпизод, но он прекрасно понимает, что произошло. Он извинился перед партнерами по команде за произошедшее. Уверен, что в ближайшее время он захочет исправиться и сделает все как большой профессионал, он постарается доказать, что это была случайность. Уверен, что больше таких ситуаций с ним не произойдет.