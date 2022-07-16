«Ахмат» — «Спартак»: был контакт мяча с рукой, почему арбитр не назначил пенальти?

На 77-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» Владислав Безбородов принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля.

В площади их ворот после прострела Квинси Промеса действительно произошел контакт мяча с правой рукой защитника грозненской команды.

«Ахмат» — «Спартак».

Но эта рука не была задрана вверх или отставлена в сторону. Игрок «Ахмата» падал, его рука находилась в сантиметрах от земли и шла в упор — он собирался опереться на нее. По правилам оснований для пенальти в такой ситуации нет. Безбородов прав.