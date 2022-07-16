Абаскаль объяснил, почему Мозес не попал в стартовый состав «Спартка» на матч против «Ахмата»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему полузащитник Виктор Мозес не попал в стартовый состав на матч против «Ахмата» (1:1) в первом туре РПЛ.
— Мозес не смог сыграть больше из-за функционального состояния?
— Я всегда выпускаю футболистов, которые были лучшими по итогам работы на неделе. Рад, что благодаря индивидуальным качествам Мозеса мы смогли забить, что не удавалось сделать до его появления на поле. Мы выпустили его справа в нападении, на высокую позицию, потому что «Ахмат», имея численное преимущество, использовал длинные диагональные забросы на крайнего защитника, который поднимался высоко. Таким образом, в случае подбора в нашу пользу мы могли быстро начинать атаки за спиной у левого защитника «Ахмата». У Мозеса там было пространство. Мы пожертвовали в какой-то степени Промесом, Перейрой и Литвиновым в этом отношении, но план был такой.
В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром» 23 июля. «Ахмат» на следующий день дома примет воронежский «Факел».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
4
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 4
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|1 : 1
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Урал
|1
|0
|1