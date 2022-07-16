Абаскаль объяснил, почему Мозес не попал в стартовый состав «Спартка» на матч против «Ахмата»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему полузащитник Виктор Мозес не попал в стартовый состав на матч против «Ахмата» (1:1) в первом туре РПЛ.

— Мозес не смог сыграть больше из-за функционального состояния?

— Я всегда выпускаю футболистов, которые были лучшими по итогам работы на неделе. Рад, что благодаря индивидуальным качествам Мозеса мы смогли забить, что не удавалось сделать до его появления на поле. Мы выпустили его справа в нападении, на высокую позицию, потому что «Ахмат», имея численное преимущество, использовал длинные диагональные забросы на крайнего защитника, который поднимался высоко. Таким образом, в случае подбора в нашу пользу мы могли быстро начинать атаки за спиной у левого защитника «Ахмата». У Мозеса там было пространство. Мы пожертвовали в какой-то степени Промесом, Перейрой и Литвиновым в этом отношении, но план был такой.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром» 23 июля. «Ахмат» на следующий день дома примет воронежский «Факел».