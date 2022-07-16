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16 июля, 22:53

Абаскаль объяснил, почему Мозес не попал в стартовый состав «Спартка» на матч против «Ахмата»

Сергей Федоров
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему полузащитник Виктор Мозес не попал в стартовый состав на матч против «Ахмата» (1:1) в первом туре РПЛ.

— Мозес не смог сыграть больше из-за функционального состояния?

— Я всегда выпускаю футболистов, которые были лучшими по итогам работы на неделе. Рад, что благодаря индивидуальным качествам Мозеса мы смогли забить, что не удавалось сделать до его появления на поле. Мы выпустили его справа в нападении, на высокую позицию, потому что «Ахмат», имея численное преимущество, использовал длинные диагональные забросы на крайнего защитника, который поднимался высоко. Таким образом, в случае подбора в нашу пользу мы могли быстро начинать атаки за спиной у левого защитника «Ахмата». У Мозеса там было пространство. Мы пожертвовали в какой-то степени Промесом, Перейрой и Литвиновым в этом отношении, но план был такой.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром» 23 июля. «Ахмат» на следующий день дома примет воронежский «Факел».

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
Виктор Мозес
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
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2
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
3
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
4
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
5
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
13
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