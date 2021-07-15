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Тульский «Арсенал» уступил чешской «Виктории» в товарищеском матче

17:53
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В товарищеском матче «Виктория» (Пльзень) обыграла тульский «Арсенал» (1:0). Единственный мяч на 18-й минуте забил Жан-Давид Богюэль.

Товарищеский матч

«Виктория Пл» (Чехия) — «Арсенал Т» (Россия) — 1:0 (1:0)

Гол: Богюэль, 18.

«Арсенал Т»: Шамов, Новосельцев, Довбня (Ткачев, 70), Сокол, Бьорнстрем (Степанов, 64), Костадинов, Чаушич, Хлусевич (Суханов, 46), Марков, Э.Кангва (К.Кангва, 46), Тудорие (Луценко, 46).

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Евгений Петров все материалы автора

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