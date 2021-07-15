Товарищеский матч между московским «Динамо» и МТК перенесен на час, сообщает 15 июля официальный Twitter динамовцев. Старт матча был отложен из-за того, что венгерский клуб перепутал время.

?? Матч против венгерского клуба МТК переносится на один час. Встреча начнётся в 19:00 по москвовскому времени.



Причина переноса: соперник перепутал время ???#ВТБтренировочныесборы #ДинамоМТК pic.twitter.com/4ZRPM21gYk — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) July 15, 2021

Новое начало матча — в 19.00 по московскому времени.