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Матч «Динамо» — МТК перенесен на час из-за того, что венгерский клуб перепутал время

17:44
Тренировочное поле. Фото ФК «Динамо» Москва
Тренировочное поле. Фото ФК «Динамо» Москва
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Товарищеский матч между московским «Динамо» и МТК перенесен на час, сообщает 15 июля официальный Twitter динамовцев. Старт матча был отложен из-за того, что венгерский клуб перепутал время.

Новое начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcdynamo

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