Матч «Динамо» — МТК перенесен на час из-за того, что венгерский клуб перепутал время
17:44
Товарищеский матч между московским «Динамо» и МТК перенесен на час, сообщает 15 июля официальный Twitter динамовцев. Старт матча был отложен из-за того, что венгерский клуб перепутал время.
?? Матч против венгерского клуба МТК переносится на один час. Встреча начнётся в 19:00 по москвовскому времени.— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) July 15, 2021
Причина переноса: соперник перепутал время ???#ВТБтренировочныесборы #ДинамоМТК pic.twitter.com/4ZRPM21gYk
Новое начало матча — в 19.00 по московскому времени.
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