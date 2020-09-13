Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал состав на матч 7-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака». Кроме того, специалист пояснил, почему команда на старте сезона использовала больше всего футболистов в матчах — 23.

— У нас пришло много игроков, нужно давать им практику, чтобы посмотреть на них в боевых условиях, — сказал Гончаренко в эфире «Матч премьер». — Схема зависит от идей тренера и наличия футболистов. Приход Эджуке, Зайнутдинова и Гайча показывает, что схему нужно менять. Но схема в три центральных защитника у нас отработана, она остается, и при необходимости мы можем ее использовать.

Мы выбирали между Карповым и Васиным. Выбор пал на Карпова, по какой причине — пусть это останется у нас внутри.

Трансляция матча ЦСКА — «Спартак»