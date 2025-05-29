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29 мая 2025, 00:18

Гончаренко: «Пари НН» сделал шаг вперед, но теперь должен готовиться к ответному матчу с «Сочи»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в первом стыковом матче клубов РПЛ и ФНЛ.

«Мы сделали шаг вперед, но теперь должны готовиться к ответному матчу. В любом случае он получится сложным и напряженным. Сейчас мы все силы должны бросить на то, чтобы восстановиться и подойти ко второй игре во всеоружии. Учитывая, что «Сочи» играл в меньшинстве, во втором тайме старались растягивать оборону, чтобы соперник начал уставать», — цитирует пресс-служба клуба Гончаренко.

Футболисты &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; Никита Каккоев и&nbsp;Хуан Боселли празднуют гол.Удаление Писарского и боевой камбэк! «Пари НН» победил «Сочи»

Также он признал, что нижегородская команда в некоторых моментах играла слишком осторожно.

«Может быть, в каких-то моментах, там, где можно было обострять, играли на сохранение. Понимаю, почему это происходило: цена ошибки велика. Но если мы в концовке забили победный гол, значит, все делали правильно», — добавил Гончаренко.

Ответный матч пройдет в субботу, 31 мая, в Нижнем Новгороде. Начало игры — 17:00 по московскому времени.

Ранее появилась информация, что «Пари НН» даже в случае поражения от «Сочи» может сохранить прописку в РПЛ из-за снятия «Химок». На заседании апелляционного комитета, которое состоялось 28 мая, приняли решение оставить в силе решение РФС об отказе в выдаче лицензии подмосковному клубу.

&laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; сыграет в&nbsp;стыках с &laquo;Сочи&raquo;, &laquo;Химки&raquo; не&nbsp;получили лицензию от&nbsp;РФС.«Пари НН» может проиграть в стыках «Сочи», но не вылететь? Снятие «Химок» привело к абсурду
Источник: Официальный сайт
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Футбол
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Виктор Гончаренко
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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