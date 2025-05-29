Гончаренко: «Пари НН» сделал шаг вперед, но теперь должен готовиться к ответному матчу с «Сочи»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в первом стыковом матче клубов РПЛ и ФНЛ.

«Мы сделали шаг вперед, но теперь должны готовиться к ответному матчу. В любом случае он получится сложным и напряженным. Сейчас мы все силы должны бросить на то, чтобы восстановиться и подойти ко второй игре во всеоружии. Учитывая, что «Сочи» играл в меньшинстве, во втором тайме старались растягивать оборону, чтобы соперник начал уставать», — цитирует пресс-служба клуба Гончаренко.

Также он признал, что нижегородская команда в некоторых моментах играла слишком осторожно.

«Может быть, в каких-то моментах, там, где можно было обострять, играли на сохранение. Понимаю, почему это происходило: цена ошибки велика. Но если мы в концовке забили победный гол, значит, все делали правильно», — добавил Гончаренко.

Ответный матч пройдет в субботу, 31 мая, в Нижнем Новгороде. Начало игры — 17:00 по московскому времени.

Ранее появилась информация, что «Пари НН» даже в случае поражения от «Сочи» может сохранить прописку в РПЛ из-за снятия «Химок». На заседании апелляционного комитета, которое состоялось 28 мая, приняли решение оставить в силе решение РФС об отказе в выдаче лицензии подмосковному клубу.