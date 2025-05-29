«Аль-Садд» ведет переговоры по переходу Вендела

Как стало известно «СЭ», катарский клуб «Аль-Садд» интересуется полузащитником «Зенита» Венделом и ведет переговоры с 27-летним бразильцем.

По нашей информации, сумма сделки может составить 20 миллионов евро.

21 мая стало известно, что «Ботафого» решил расторгнуть трансферное соглашение с футболистом. По данным «СЭ», причиной этого стали финансовые проблемы владельца бразильского клуба Джона Текстора. В самом «Ботафого» заявили, что сделка сорвалась по геополитическим причинам.

24 мая председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщал, что минимум четыре клуба интересуются Венделом.

Вендел в прошедшем сезоне провел за «Зенит» 27 матчей, забил два гола и отдал 11 голевых передач во всех турнирах. Контракт бразильца с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.