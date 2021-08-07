Виктор Гончаренко: «Как часто происходит: семинар на одну тему, а судейство видим другое»
Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал итог матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:3).
— Проводили ли судьи семинар с командой по поводу правил? Обидно, что мяч Сперцяна не засчитали.
— Да, проводили. Но, как часто происходит, семинар на одну тему, а судейство видим другое, — сказал Гончаренко.
«Зенит» одержал третью победу подряд на старте чемпионата и с 9 очками возглавляет таблицу РПЛ. «Краснодар» проиграл второй матч — у команды Виктора Гончаренко пока только 3 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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