Азмун может догнать Вагнера уже летом

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун сделал дубль в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» (3:2) и вышел на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

26-летний иранец, забивший 82 гола в 196 матчах за «Рубин», «Ростов» и «Зенит», обогнал Дмитрия Сычева, который отметился 81 мячом в 258 встречах. Из действующих игроков премьер-лиги Азмуна опережают только Федор Смолов и Артем Дзюба, который по-прежнему находится в пяти голах от вечного рекорда Олега Веретенникова.

Лучшие бомбардиры чемпионатов России

Игрок Клубы Матчи Голы Олег Веретенников Ротор, Сокол 274 143 Александр Кержаков Зенит, Динамо 340 139 Артем Дзюба Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал 365 138 Дмитрий Кириченко Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн 377 129 Дмитрий Лоськов Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн 453 120 Роман Павлюченко Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал 309 104 Сергей Семак Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит 456 102 Андрей Тихонов Спартак, Крылья Советов, Химки 346 98 Игорь Семшов ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов 433 98 Валерий Есипов Факел. Ротор, Сатурн 390 88 Егор Титов Спартак, Химки 336 87 Вагнер Лав ЦСКА 169 85 Олег Терехин Динамо, Локомотив, Черноморец, Терек 208 84 Федор Смолов Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив 251 84 Сердар Азмун Рубин, Ростов, Зенит 196 82 Дмитрий Сычев Спартак, Локомотив, Волга 258 81

Зато от другого рекорда лиги Сердара отделяют всего три гола. Именно столько нужно забить иранцу, чтобы достать Вагнера Лав в списке лучших бомбардиров-легионеров чемпионата. За девять лет в ЦСКА бразилец провел 169 матчей и отличился 85 раз. Занимающий третье место в рейтинге португалец Данни отличился 68 раз. В снайперской десятке присутствуют также спартаковский голландец Квинси Промес, который занимает пятое место, и выступающий в «Сочи» эквадорский ветеран Кристиан Нобоа (6-е место).

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России

Игрок Страна Годы Матчи Голы Вагнер Лав Бразилия 2004-2013 169 85 Сердар Азмун Иран 2013-н.в. 196 82 Данни Португалия 2005-2017 270 68 Сейду Думбья Кот-д'Ивуар 2010-2015 108 66 Квинси Промес Голландия 2014-2019, 2021-н.в. 128 62 Кристиан Нобоа Эквадор 2007-н.в. 306 58 Веллитон Бразилия 2007-2012 104 57 Халк Бразилия 2012-2016 97 55 Сергей Корниленко Белоруссия 2008-2014, 2015-2017, 2018/19 177 54 Кевин Кураньи Германия 2010-2015 123 50 Назим Сулейманов Азербайджан 1992-1998 150 50

За три с половиной года в «Зените» иранец 49 раз отличился в чемпионате России. При сохранении набранного темпа Азмун уже в ближайшее время может добраться до тройки лидеров, которую с 57 голами замыкает Андрей Аршавин. 55 раз в премьер-лиге отличился Халк, 52 раза — Дании. Полусотенный рубеж Сердар может покорить уже 68 матче за сине-бело-голубых. Для сравнения Халк добрался до этой отметки в 90-м матче, Александр Кержаков — в 111-м, а Артем Дзюба — в 119-м. Кстати, ударно начавший сезон Александр Ерохин поднялся в бомбардирском списке на 11-е место, подвинув Александра Панова.

Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России