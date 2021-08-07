Азмун может догнать Вагнера уже летом
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун сделал дубль в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» (3:2) и вышел на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.
26-летний иранец, забивший 82 гола в 196 матчах за «Рубин», «Ростов» и «Зенит», обогнал Дмитрия Сычева, который отметился 81 мячом в 258 встречах. Из действующих игроков премьер-лиги Азмуна опережают только Федор Смолов и Артем Дзюба, который по-прежнему находится в пяти голах от вечного рекорда Олега Веретенникова.
Лучшие бомбардиры чемпионатов России
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Олег Веретенников
|
Ротор, Сокол
|
274
|
143
|
Александр Кержаков
|
Зенит, Динамо
|
340
|
139
|
Артем Дзюба
|
Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал
|
365
|
138
|
Дмитрий Кириченко
|
Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн
|
377
|
129
|
Дмитрий Лоськов
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
453
|
120
|
Роман Павлюченко
|
Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал
|
309
|
104
|
Сергей Семак
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
456
|
102
|
Андрей Тихонов
|
Спартак, Крылья Советов, Химки
|
346
|
98
|
Игорь Семшов
|
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов
|
433
|
98
|
Валерий Есипов
|
Факел. Ротор, Сатурн
|
390
|
88
|
Егор Титов
|
Спартак, Химки
|
336
|
87
|
Вагнер Лав
|
ЦСКА
|
169
|
85
|
Олег Терехин
|
Динамо, Локомотив, Черноморец, Терек
|
208
|
84
|
Федор Смолов
|
Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив
|
251
|
84
|
Сердар Азмун
|
Рубин, Ростов, Зенит
|
196
|
82
|
Дмитрий Сычев
|
Спартак, Локомотив, Волга
|
258
|
81
Зато от другого рекорда лиги Сердара отделяют всего три гола. Именно столько нужно забить иранцу, чтобы достать Вагнера Лав в списке лучших бомбардиров-легионеров чемпионата. За девять лет в ЦСКА бразилец провел 169 матчей и отличился 85 раз. Занимающий третье место в рейтинге португалец Данни отличился 68 раз. В снайперской десятке присутствуют также спартаковский голландец Квинси Промес, который занимает пятое место, и выступающий в «Сочи» эквадорский ветеран Кристиан Нобоа (6-е место).
Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Вагнер Лав
|
Бразилия
|
2004-2013
|
169
|
85
|
Сердар Азмун
|
Иран
|
2013-н.в.
|
196
|
82
|
Данни
|
Португалия
|
2005-2017
|
270
|
68
|
Сейду Думбья
|
Кот-д'Ивуар
|
2010-2015
|
108
|
66
|
Квинси Промес
|
Голландия
|
2014-2019, 2021-н.в.
|
128
|
62
|
Кристиан Нобоа
|
Эквадор
|
2007-н.в.
|
306
|
58
|
Веллитон
|
Бразилия
|
2007-2012
|
104
|
57
|
Халк
|
Бразилия
|
2012-2016
|
97
|
55
|
Сергей Корниленко
|
Белоруссия
|
2008-2014, 2015-2017, 2018/19
|
177
|
54
|
Кевин Кураньи
|
Германия
|
2010-2015
|
123
|
50
|
Назим Сулейманов
|
Азербайджан
|
1992-1998
|
150
|
50
За три с половиной года в «Зените» иранец 49 раз отличился в чемпионате России. При сохранении набранного темпа Азмун уже в ближайшее время может добраться до тройки лидеров, которую с 57 голами замыкает Андрей Аршавин. 55 раз в премьер-лиге отличился Халк, 52 раза — Дании. Полусотенный рубеж Сердар может покорить уже 68 матче за сине-бело-голубых. Для сравнения Халк добрался до этой отметки в 90-м матче, Александр Кержаков — в 111-м, а Артем Дзюба — в 119-м. Кстати, ударно начавший сезон Александр Ерохин поднялся в бомбардирском списке на 11-е место, подвинув Александра Панова.
Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Александр Кержаков
|
2001-2006, 2010-2015, 2016/17
|
289
|
120
|
Артем Дзюба
|
2015-н.в.
|
156
|
74
|
Андрей Аршавин
|
2000-2008, 2012, 2013-2015
|
283
|
57
|
Халк
|
2012-2016
|
97
|
55
|
Данни
|
2008-2017
|
173
|
52
|
Сердар Азмун
|
2019-н.в.
|
67
|
49
|
Александр Спивак
|
2000-2006
|
145
|
33
|
Геннадий Попович
|
1997-2001
|
109
|
30
|
Константин Зырянов
|
2007-2014
|
201
|
30
|
Роман Широков
|
2008-2013
|
130
|
29
|
Александр Ерохин
|
2017-н.в.
|
94
|
26
|
Александр Панов
|
1997-2000, 2006
|
98
|
25
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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