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Азмун может догнать Вагнера уже летом

19:25
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун сделал дубль в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» (3:2) и вышел на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

26-летний иранец, забивший 82 гола в 196 матчах за «Рубин», «Ростов» и «Зенит», обогнал Дмитрия Сычева, который отметился 81 мячом в 258 встречах. Из действующих игроков премьер-лиги Азмуна опережают только Федор Смолов и Артем Дзюба, который по-прежнему находится в пяти голах от вечного рекорда Олега Веретенникова.

Лучшие бомбардиры чемпионатов России

Игрок

Клубы

Матчи

Голы

Олег Веретенников

Ротор, Сокол

274

143

Александр Кержаков

Зенит, Динамо

340

139

Артем Дзюба

Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал

365

138

Дмитрий Кириченко

Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн

377

129

Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

453

120

Роман Павлюченко

Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал

309

104

Сергей Семак

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

456

102

Андрей Тихонов

Спартак, Крылья Советов, Химки

346

98

Игорь Семшов

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов

433

98

Валерий Есипов

Факел. Ротор, Сатурн

390

88

Егор Титов

Спартак, Химки

336

87

Вагнер Лав

ЦСКА

169

85

Олег Терехин

Динамо, Локомотив, Черноморец, Терек

208

84

Федор Смолов

Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив

251

84

Сердар Азмун

Рубин, Ростов, Зенит

196

82

Дмитрий Сычев

Спартак, Локомотив, Волга

258

81

Зато от другого рекорда лиги Сердара отделяют всего три гола. Именно столько нужно забить иранцу, чтобы достать Вагнера Лав в списке лучших бомбардиров-легионеров чемпионата. За девять лет в ЦСКА бразилец провел 169 матчей и отличился 85 раз. Занимающий третье место в рейтинге португалец Данни отличился 68 раз. В снайперской десятке присутствуют также спартаковский голландец Квинси Промес, который занимает пятое место, и выступающий в «Сочи» эквадорский ветеран Кристиан Нобоа (6-е место).

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России

Игрок

Страна

Годы

Матчи

Голы

Вагнер Лав

Бразилия

2004-2013

169

85

Сердар Азмун

Иран

2013-н.в.

196

82

Данни

Португалия

2005-2017

270

68

Сейду Думбья

Кот-д'Ивуар

2010-2015

108

66

Квинси Промес

Голландия

2014-2019, 2021-н.в.

128

62

Кристиан Нобоа

Эквадор

2007-н.в.

306

58

Веллитон

Бразилия

2007-2012

104

57

Халк

Бразилия

2012-2016

97

55

Сергей Корниленко

Белоруссия

2008-2014, 2015-2017, 2018/19

177

54

Кевин Кураньи

Германия

2010-2015

123

50

Назим Сулейманов

Азербайджан

1992-1998

150

50

За три с половиной года в «Зените» иранец 49 раз отличился в чемпионате России. При сохранении набранного темпа Азмун уже в ближайшее время может добраться до тройки лидеров, которую с 57 голами замыкает Андрей Аршавин. 55 раз в премьер-лиге отличился Халк, 52 раза — Дании. Полусотенный рубеж Сердар может покорить уже 68 матче за сине-бело-голубых. Для сравнения Халк добрался до этой отметки в 90-м матче, Александр Кержаков — в 111-м, а Артем Дзюба — в 119-м. Кстати, ударно начавший сезон Александр Ерохин поднялся в бомбардирском списке на 11-е место, подвинув Александра Панова.

Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Александр Кержаков

2001-2006, 2010-2015, 2016/17

289

120

Артем Дзюба

2015-н.в.

156

74

Андрей Аршавин

2000-2008, 2012, 2013-2015

283

57

Халк

2012-2016

97

55

Данни

2008-2017

173

52

Сердар Азмун

2019-н.в.

67

49

Александр Спивак

2000-2006

145

33

Геннадий Попович

1997-2001

109

30

Константин Зырянов

2007-2014

201

30

Роман Широков

2008-2013

130

29

Александр Ерохин

2017-н.в.

94

26

Александр Панов

1997-2000, 2006

98

25

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
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  • Букмекеры.рф
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  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак 0
Нижний Новгород 1
1-й тайм

П1

38%

1.41

ТМ 3.0

24%

1.65

Ф1 (-1.5)

15%

2.23
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Динамо
ЦСКА

П1

26%

2.60

Обе забьют - да

23%

1.82

X2

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Зенит 3
Краснодар 2
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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