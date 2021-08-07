Карпин посетит матч «Спартак» — «Нижний Новгород»
Тренер сборной России Виктор Онопко сообщил, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин посетит матч 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода».
«Карпин приедет на матч «Спартак» — «Нижний Новгород», — заявил Онопко.
РФС объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России 23 июля. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.
До работы в «Ростове» Карпин тренировал московский «Спартак», испанскую «Мальорку» и армавирское «Торпедо». Под его руководством «Спартак» дважды стал серебряным призером чемпионата России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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