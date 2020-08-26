Виктор Гончаренко: «Игра в четыре защитника? Сыграли так путем теории»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей против «Краснодара» (1:1) в матче 5 тура премьер-лиги рассказал, почему предпочел играть в четыре защитника, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Здесь всегда мы играем в открытый футбол, достаточно качественный, редко команды на протяжении долгого времени обороняются, — отметил Гончаренко. — Много и позиционных атак было, и быстрых. Может, в меньшей степени у «Краснодара». Хорошо поработали, но постоянно чего-то не хватает. В прошлой игре мы могли склонить чашу весов в нашу сторону, сейчас — тоже самое. Но не получилось набрать очков по максимуму.

— Вы играли в 4 защитника. Почему? Какие были риски?

— К нам переходят атакующие игроки, тот же Гайч, Зайнутдинов, еще будут приобретения в группу атаки. Потому нам более удобно сейчас играть такой схемой. Был риск, что мы, возможно, с листа так сыграли, путем теории. Считаю, мы хорошо действовали как в защите, так и в атаке.

— Почему заменили Чалова? Он не готов на полный матч?

- Да, это невооруженным глазом было видно. Плюс движения не хватало.

— Как оцените состояние Гайча и Влашича?

— Влашич в хорошем состоянии, много атак разгонял, не терял мячи. Против него всегда неприятно играть. Гайчу еще надо улучшать форму.

— Как оцените Зайнутдинова?

— Те качества, которые мы видели, они подтверждаются. Он и мячи сохраняет, и может убежать в атаку. Важно, что он левоногий, чтобы мы могли более разнообразно атаковать.