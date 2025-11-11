В «Локомотиве» объяснили, за счет чего академия клуба попала в топ-100 мира по версии CIES
В «Локомотиве» объяснили, благодаря чему академия клуба попала в топ-100 мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).
Академия «Локомотива» стала единственным представителем России в рейтинге.
«На сегодняшний день в составе «Локомотива» играет 7 воспитанников Академии. Это очень значимый результат. И вторая наша задача — это готовить игроков сборной России. У нас на 2025 год 27 мальчиков выступают за сборные команды страны и 14 девочек. Думаю, это лучший результат в стране», — приводит пресс-служба «Локомотива» слова директора академии клуба Дмитрия Балашова.
В 2025 году Департамент развития молодежного футбола «Локомотива» выпустил Единую методологию — пособие, в котором собраны принципы игры, построения учебно-тренировочного процесса и организации всей спортивной деятельности. В их числе работа индивидуального отдела подготовки.
«Суть — в персонализации работы с игроками по амплуа, то есть это не командная работа, это индивидуальная работа конкретно с группой полузащитников в моём исполнении. Мы стараемся делать упражнения на большее количество повторений, потому что в тренировочном процессе, в командном взаимодействии не так часто получаются какие-то специфические элементы, с которыми ты сталкиваешься потом на поле. И что касается количества повторений, если у тебя 3?4 игрока или у тебя 24, соответственно, КПД другой совершенно», — заявил бывший полузащитник железнодорожников Динияр Билялетдинов, который является тренером по индивидуальной подготовке Департамента развития молодежного футбола «Локомотива».
«Не просто так мы попали в 100 лучших академий мира. Могу сказать, что это не только связано с количеством футболистов, которые у нас есть, которые играют в Премьер-лиге. Это также работа и отношение, которое мы здесь внутри даём этим ребятам. Я пытаюсь, как всегда, передать им, что только таланта не хватает. Очень важно, чтобы у них были силы в плане ментальности. И для меня это самое важное качество, которое требуется от ребёнка, чтобы он стал футболистом на уровне Премьер-лиги», — отметил экс-голкипер «Локомотива» Гильерме, который занимает должность координатора по развитию и подготовке вратарей в академии клуба.
Академия «Локомотива» заняла 96-е место в рейтинге CIES. В списке учтены количество подготовленных футболистов, уровень клубов, за которые они играли в прошлом году, а также количество минут, проведенных ими на поле.
Первое место заняла португальская «Бенфика», в пятерку лучших вошли «Барселона», «Ривер Плейт», «Аякс» и «Бока Хуниорс».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2