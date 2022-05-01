«Спартак» обезопасил себя от прямого вылета из РПЛ

«Спартак» победил «Крылья Советов» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ со счетом 2:1.

«Спартак» одержал первую волевую победу в чемпионате и после 27 матчей идет девятым в таблице РПЛ, набрав 34 очка. Московский клуб обезопасил себя от прямого вылета во второй по силе дивизион.

Напрямую из РПЛ, согласно регламенту, вылетают две команды, которые займут 15-е и 16-е места соответственно. На 15-й строчке идет «Уфа», которая отстает от красно-белых на 12 очков и должна провести в этом чемпионате еще четыре матча.

Даже если «Уфа» сможет догнать «Спартак», то по личным матчам красно-белые окажутся выше — 2:0, 1:1.

Таким образом, «Спартак» не опустится ниже 14-го места в турнирной таблице чемпионата-2021/22.