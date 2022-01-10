Грушевский о возвращении Березуцкого: «Уход Гончаренко из «Краснодара» помог восстановить братскую связку»

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Василия Березуцкого специалистом в тренерский штаб московского клуба.

«Василий пообещал, что должна быть фотография с Бабаевым, и Роман Юрьевич решил закрепить успех. Василий вернулся в родную гавань. Когда-то Александр Лебедь сказал, что двое пернатых в одной берлоге не живут. Но надо понимать, как будут выстраиваться отношения между ними. Алексей — главный тренер, Василий является помощником и членом команды. На словах все может быть красиво и легко, а на практике важно распределение обязанностей и полномочий. Уж братья точно должны разобраться. Не должно быть в команде двоевластия, сомнений у игроков, кто является главной фигурой в команде. Надеюсь, это обоюдно продуманное решение, сами братья обговорили все вопросы», — сказал Грушевский «СЭ».

Также Михаил Грушевский высказался о влиянии Василия Березуцкого на тренерский штаб ЦСКА.

«Отъезд Василия в «Краснодар» был спонтанным и сиюминутным, никак не связанным с недовольством в ЦСКА. Это был элемент случайности. Уход Гончаренко из «Краснодара» помог восстановить братскую связку. Мне кажется, что субординация у братьев условная, а у футболистов везде есть понимание, что главный тренер — босс, а остальные — члены команды. Разумеется, могут быть опасения, каждый на них имеет право. Думаю, руководство взвесило все риски. Василий добавит движухи на тренерском мостике, все-таки Алексей внутри себя все вынашивает, эмоций не проявляет. Василий в этом плане более фонтанирующий человек, может, этого и не хватало тренерскому штабу ЦСКА. За братьев можно порадоваться, а оценивать этот ход руководства можно только по окончании сезона», — добавил Грушевский.

О возвращении Василия Березуцкого в ЦСКА сообщила пресс-служба московского клуба. Уточняется, что Алексей Березуцкий остается на должности главного тренера клуба. Ранее Василий Березуцкий уже работал на тренерской позиции в ЦСКА, но под руководством Виктора Гончаренко.