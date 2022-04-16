Ветеран ЦСКА назвал Акинфеева уникальным явлением в футболе

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» поздравил вратаря армейцев Игоря Акинфеева с 700-м матчем за клуб.

«Игорь — уникальное явление в футболе. Я им восхищаюсь, он молодец. В таком возрасте играет и командует обороной. Понятно, что не каждый мяч он в состоянии доставать. Игорю моя честь и хвала», — сказал Пономарев «СЭ».

700-й матч Акинфеева за ЦСКА состоялся в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).

После 25 игр ЦСКА (44 очка) идет третьим в турнирной таблице. «Уфа» (22 очка) занимает 14-е место.