Алексей Березуцкий о ничьей с «Уфой»: «Для ЦСКА это как поражение»

Алексей Березуцкий заявил, что ничья с «Уфой» для ЦСКА равна поражению

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал ничью с «Уфой» (1:1) в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ.

«Для нас эта ничья — как поражение. Уже посмотрели повтор пропущенного гола. Не хватило концентрации, допустили ошибку», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Березуцкий.

Армейцы открыли счет в игре с «Уфой» на 89-й минуте благодаря голу Марио Фернандеса, но упустили победу на 90+5-й минуте — отличился защитник уфимцев Алексей Никитин.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 44 очками в 25 матчах.