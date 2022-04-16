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Алексей Березуцкий о ничьей с «Уфой»: «Для ЦСКА это как поражение»

Алексей Березуцкий заявил, что ничья с «Уфой» для ЦСКА равна поражению
Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал ничью с «Уфой» (1:1) в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ.

«Для нас эта ничья — как поражение. Уже посмотрели повтор пропущенного гола. Не хватило концентрации, допустили ошибку», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Березуцкий.

Армейцы открыли счет в игре с «Уфой» на 89-й минуте благодаря голу Марио Фернандеса, но упустили победу на 90+5-й минуте — отличился защитник уфимцев Алексей Никитин.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 44 очками в 25 матчах.

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26%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Футбол
РПЛ
ФК Уфа
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4
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
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 1 : 1
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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