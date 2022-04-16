Алексей Березуцкий о ничьей с «Уфой»: «Для ЦСКА это как поражение»
Алексей Березуцкий заявил, что ничья с «Уфой» для ЦСКА равна поражению
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал ничью с «Уфой» (1:1) в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ.
«Для нас эта ничья — как поражение. Уже посмотрели повтор пропущенного гола. Не хватило концентрации, допустили ошибку», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Березуцкий.
Армейцы открыли счет в игре с «Уфой» на 89-й минуте благодаря голу Марио Фернандеса, но упустили победу на 90+5-й минуте — отличился защитник уфимцев Алексей Никитин.
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 44 очками в 25 матчах.
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|
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|
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|25
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|5
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|52
|
3
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|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
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|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|2 : 0
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|1 : 1
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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