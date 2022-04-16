Семак объяснил, почему решил оставить Дзюбу в запасе на матч с «Уралом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему оставил нападающего Артема Дзюбу в запасе на матч 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».

В нападении у команды из Санкт-Петербурга выйдут Иван Сергеев и Юри Алберто.

«Нам нужно два нападающих, нужно движение, нужны открывания между линиями, за спину. Поэтому сегодня мы решили выпустить двух мобильных форвардов, чтобы у нас было больше движения в завершающей фазе.

Как «Зенит» будет вскрывать плотную оборону «Урала»? Секретов никаких нет — это и быстрота работы с мячом, и быстрое переключение при потере мяча, быстрые атаки. Нужно бить по воротам, когда для этого создаются условия, нужна активность в завершающей фазе. Плюс индивидуальные действия, любой обыгрыш соперника один в один уже создает определенное преимущество», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Семак.

Матч «Зенит» — «Урал» состоится сегодня, 16 апреля. Начало встречи — в 16.30 (мск).