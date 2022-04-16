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Сегодня, 16:26

Семак объяснил, почему решил оставить Дзюбу в запасе на матч с «Уралом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему оставил нападающего Артема Дзюбу в запасе на матч 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».

В нападении у команды из Санкт-Петербурга выйдут Иван Сергеев и Юри Алберто.

«Нам нужно два нападающих, нужно движение, нужны открывания между линиями, за спину. Поэтому сегодня мы решили выпустить двух мобильных форвардов, чтобы у нас было больше движения в завершающей фазе.
Как «Зенит» будет вскрывать плотную оборону «Урала»? Секретов никаких нет — это и быстрота работы с мячом, и быстрое переключение при потере мяча, быстрые атаки. Нужно бить по воротам, когда для этого создаются условия, нужна активность в завершающей фазе. Плюс индивидуальные действия, любой обыгрыш соперника один в один уже создает определенное преимущество», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Семак.

Матч «Зенит» — «Урал» состоится сегодня, 16 апреля. Начало встречи — в 16.30 (мск).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
16 апр, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Урал

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 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
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 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
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 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
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